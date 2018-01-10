Под Петербургом в ангаре обнаружен разложившийся труп неизвестного

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На окраине Санкт-Петербурга 30-летний мужчина обнаружил в металлическом ангаре разложившийся труп неизвестного мужчины. На данный момент известно, что тело принадлежит бездомному, которому месяц назад разрешили укрыться в помещении от непогоды.

Оперативные сотрудники, выехавшие на место происшествия, выяснили, что отец заявителя некоторое время назад дал временное пристанище бездомному в своем хозяйственном помещении. Так как на данный момент владелец ангара отсутствует, детально опросить его не представляется возможным. В связи с тем, что на трупе отсутствуют явные признаки насильственной смерти, правоохранители решили не форсировать ход расследования.

Тем не менее, уже известно, что неизвестный, умерший в ангаре, некоторое время был неоднократно замечен в окрестностях поселка. По словам свидетелей, мужчина был неопределенного возраста и никаких противоправных действий не совершил. Его жалели, иногда кормили и давали небольшие суммы денег. Когда он исчез, никто из жителей, естественно, не встревожился.