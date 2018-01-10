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Инвалид из Хакасии потратила 112 тыс. рублей на льготные лекарства

Сегодня, 14:59

В Хакасии женщина-инвалид стала жертвой льготных лекарств. Так, женщине пришлось потратить 112 тыс. рублей на покупку жизненно важных препаратов. По факту дела ведется разбирательство. Делом занимается прокуратура.

В Чорногорске в Хакасии ведется расследование обстоятельств нарушения прав инвалида третьей группы. Заявителю пришлось потратить около 112 тыс. рублей для поддержания стабильности здоровья. Об этом сообщают в суде, где проходили слушанья. На лаве стороны ответчика по делу оказался главврач больницы, которые спровоцировали дорогие покупки без рецепта.

Известно, что потерпевшей не выписывали рецепты для получения льготных лекарств и дорогих расходных материалов для инсулиновой помпы.

Все необходимое для женщины отсутствовало в аптечных сетях. В адрес главврача больницы внесено прокурорское прошение об устранении выявленных нарушений и принятию мер по недопущению их в будущем.


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