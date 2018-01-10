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В Ростове замечено 5 сверкающих НЛО

Сегодня, 14:28

В сообществе «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» женщина показала несколько НЛО, с которыми она столкнулась, когда вышла на балкон. Мнения у горожан были разные, начиная от китайских фонариков и заканчивая вторжением пришельцев.

Жительницу Ростова напугали несколько светящихся в небе объектов. Она заметила их, когда вышла на балкон и сразу же взяла в руки фотоаппарат. Инцидент произошёл напротив Таганрогской улицы, когда над многоэтажками стали летать странные белые сверкающие объекты.

Женщина сильно испугалась и сразу стала говорить, что это корабли пришельцев. Опытные горожане успокоили её и заявили, что это скорее всего фонарики с диодами внутри, которые стали популярны в Ростове. Но это уже не первый случай, ведь недавно мужчина в Ростове застрелил НЛО.


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