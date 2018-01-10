В Москве ищут Nissan с изнасилованной девочкой в багажнике

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Полиция в Москве продолжает активные поиски автомобиля Nissan. По предварительной информации в багажнике авто может находиться 12-летняя изнасилованная девочка. Официального заявления о розыске педофила в ГУ МВД по Москве нет.

Стало известно, что в столице проводится операция по розыску автомобиля марки Nissan. Неизвестный источник сообщает об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Предварительно известно, что ребенку 12 лет и он может находиться в салоне авто или в багажном отделении. По факту ведется проверка. Официально органы ГУ МВД по городу не объявили о плане «Перехват».

Информация по данному случаю не зарегистрировано.

Ранее, в Иркутске задержали педофила. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении 9-летнего ребенка.