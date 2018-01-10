VistaNews.ru


В Москве ищут Nissan с изнасилованной девочкой в багажнике

Сегодня, 14:16

Полиция в Москве продолжает активные поиски автомобиля Nissan. По предварительной информации в багажнике авто может находиться 12-летняя изнасилованная девочка. Официального заявления о розыске педофила в ГУ МВД по Москве нет.

Стало известно, что в столице проводится операция по розыску автомобиля марки Nissan. Неизвестный источник сообщает об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Предварительно известно, что ребенку 12 лет и он может находиться в салоне авто или в багажном отделении. По факту ведется проверка. Официально органы ГУ МВД по городу не объявили о плане «Перехват».

Информация по данному случаю не зарегистрировано.

Ранее, в Иркутске задержали педофила. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении 9-летнего ребенка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.