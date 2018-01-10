В Москве подросток умер из-за массового отравления в многодетной семье

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На северо-западе Москвы от кишечной инфекции скончался 17-летний подросток. Его маленькие брат и сестра госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие.

Проблемы со здоровьем у 17-летнего парня начались утром 4 января. Высокую температуру и боль в груди мама подростка списала на ОРВИ, решив не обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Шли дни, а домашнее лечение не давало результатов. Лишь вечером 9 января, когда больной парень вел себя заторможено и непрерывно рвал, мать вызвала скорую. В московскую больницу 17-летнего пациента привезли в состоянии клинической смерти. Врачи делали все возможное для спасения парня, однако он скончался.

У погибшего диагностировали острую кишечную инфекцию. Подросток проживал в многодетной семье. Дабы уберечь остальных детей от страданий старшего брата, врачи проверили их самочувствие. Как итог, с подозрениями на отравление пришлось госпитализировать 5-летнего мальчика и 2-летнюю девочку.