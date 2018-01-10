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Волк сбежал из центра диких животных «Велес». Такую информацию распространили сотрудники центра, расположенного в Ленинградской области.

Вчера, 9 января, из центра диких животных, который расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, сбежал волк. Животное принадлежит к серой мурманской породе и носит кличку Вольт. В центре он проживал во временном вольере, из которого и ушел в дикую природу.

Инцидент произошел во время прогулки. Сотрудник центра водил волка на поводке, когда тот рванул, от силы рывка порвался ошейник, и волк скрылся в лесу. Волонтеры, которые присматривали за животным, сообщают, что Вольт совсем не опасен для человека. Если его не злить, то он будет играть с человеком, а не нападать на него.

Известно, что о пропаже волка уже оповестили егерей из соседнего леса. Пока неизвестно, будут ли Вольта искать или он так и останется жить в дикой природе – среде своего естественного обитания.