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В Кемеровской области 20-летний отчим поил 10-летнего пасынка водкой

Сегодня, 13:24

В семье, состоявшей на профилактическом учете, произошло ЧП. Так, 20-летний отчим принуждал к выпивке своего 10-летнего пасынка. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Горе-родителям грозят штрафы.

В ГУ МВД РФ по Кемеровской области сотрудники разбираются с горе-родителями. Так, мать 35-лет и ее сожитель в который раз выпивали алкоголь в доме. В ходе посиделок отчим начал насильно заставлять малолетнего пасынка выпить 3 рюмки алкоголя.

Об этом 10-летний мальчик рассказал полицейским. Также пострадавший ребенок рассказал, что отказаться от стопки побоялся, поскольку его могли бы еще и избить. О состоянии здоровья мальчика данных нет. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, в Кировской области мать закормила до смерти младенца грудным молоком с алкоголем.


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