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Слухи о работе жены Аршавина в ФСБ опровергли спецслужбы

Сегодня, 13:30

Слухи о работе жены Аршавина в ФСБ опровергли спецслужбы. Такую информацию распространила сама жена футболиста, устроив дебош на борту самолета.

Жена российского футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми и няней была снята с авиарейса, на котором устроила дебош. Такую информацию, после инцидента, распространил пресс-секретарь Аэрофлота.

6 января Аршавина решила пересадить свою няню в бизнес-класс, хотя ее билет этому не соответствовал. После того, как женщина начала мешать безопасной подготовке к взлету лайнера, ее высадили с борта самолета. Через некоторое время, стюардессе рейса начали поступать смс от сотрудников ФСБ, которые угрожали ей и обещали отомстить за их обиженного сотрудника – Алису Аршавину.

Для разрешения сложившейся ситуации и опровержения появившейся в прессе информации, представитель ФСБ заявил, что жена футболиста Аршавини никогда не работала в их организации. Предоставленная ею информация является ложной.

Андрея Аршавина очень возмутил такой инцидент, он шокирован тем, что женщину с тремя детьми могут просто высадить из самолета из-за незначительного требования к персоналу. Свое видение ситуации он разместил на своей страничке в одной из социальных сетей.


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