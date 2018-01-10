В Саратовской области бастующие таксисты «завалили» конкурентов фаллоимитаторами

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В Балакове Саратовской области водители сервисной компании «Максим» объявили забастовку в связи с низкой оплатой труда. При этом, таксисты стали присылать работающим коллегам из других компаний фейковыми заказами, в которых, например, просят доставить клиентам партию фаллоимитаторов.

Таксисты Балакова из службы такси «Максим» недовольны политикой своего руководства, которая, предполагает минимальные цены за услуги, в надежде увеличить количество клиентов. По мнению водителей, от этого страдают они и их семьи, вынужденные довольствоваться мизерными зарплатами. Таксисты «Максима», в связи с этим, объявили забастовку, которой сполна воспользовались конкуренты. Чтобы досадить «штрейкбрехерам» водители посылают им липовые заказы.

Работники «Яндекс-такси» возмущены такими действиями коллег. По их мнению, нужно просто выполнять свои обязанности и увеличивать количество клиентов за счет профессиональных навыков. Таксисты из «Максима», в свою очередь, говорят, что 50 рублей за заказ с вычетом в 12% это издевательство. Тем более что зимний сезон предполагает экстремальную эксплуатацию автомобилей.