В Улан-Удэ пьяный посетитель ресторана пытался украсть оттуда елку

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В минувший понедельник в отделение Росгвардии Бурятии поступил сигнал, подтверждающий, что сработала кнопка сигнализации в одном из ресторанов Улан-Удэ. Пьяный посетитель пытался украсть стоящую в зале елку.

На место преступления тут же выехали сотрудники вневедомственной охраны. У входа в ресторан они увидели, как убегает неизвестный мужчина, держа в руках елку. Его в свою очередь пыталась догнать охрана заведения. Сотрудники Росгвардии задержали горе-грабителя и обнаружили, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам очевидцев и сотрудников ресторана, мужчина зашел в заведение с просьбой погреться в ожидании такси. Спустя время работники вышли на шум и увидели, как подозреваемый, схватив елку вместе с гирляндой и игрушками, выбежал из здания. По предварительной информацией, хулиганом оказался 27-летний улан-удэнец. А сумма причиненного им ущерба составляет 6 тысяч рублей.

На данный момент проводятся следственные разбирательства.