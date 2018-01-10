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В Ленинске-Кузнецком поезд сбил 14-летнюю школьницу

Сегодня, 12:53

Грузовой поезд на станции Байкаим в Ленинске-Кузнецком сбил 14-летнюю школьницу. Об инциденте стало известно по словам ЛУ МВД РФ.

Школьница шла по рельсам и в наушниках слушала музыку. Звуки приближающегося состава она слышать не могла. Машинист поезда совершил аварийное торможение, но этого оказалось недостаточно и поезд наехал на подростка. Состав задел её в тот момент, когда она сходила с рельс. При столкновении девочка получила сострясение мозга. В итоге ребёнка отвезли в больницу.

По словам представителя ЛУ МВД РФ Елены Щербининой, по большей части новогодние праздики прошли без происшествий. А этот инцидент с девочкой единственный на дорогах Кузбасса в период с начавшегося года.


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