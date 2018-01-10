VistaNews.ru


Дрифт маршрутки возле остановки в Петербурге попал на видео

Сегодня, 12:45

В группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео дрифта маршрутки возле остановки общественного транспорта в Петербурге. Видео в Интернет попало из камеры наружного наблюдения. Таким мастерским маневрам водителя могут позавидовать даже мажоры-дрифтеры.

В сети Интернет появилось видео мастерского дрифта водителя маршрутки в Питере. В комментариях в видео «Насвай Драйв» жители Красного села, где произошли «покатушки» отзываются с удивлением о возможностях водителя и их автобуса. Видео распространилось в соцсети «ВКонтакте» в тематической группе «Транспортный коллапс, Красное Село».

Теперь комментаторы теряются в догадках, были ли в салоне автобуса люди или нет.

«Ни одного столба и остановки в этот раз не пострадало», - отмечают авторы видео.

Также интересует интернет-пользователей, где учился вождению водитель-экстремал.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.