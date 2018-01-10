Дрифт маршрутки возле остановки в Петербурге попал на видео

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В группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео дрифта маршрутки возле остановки общественного транспорта в Петербурге. Видео в Интернет попало из камеры наружного наблюдения. Таким мастерским маневрам водителя могут позавидовать даже мажоры-дрифтеры.

В сети Интернет появилось видео мастерского дрифта водителя маршрутки в Питере. В комментариях в видео «Насвай Драйв» жители Красного села, где произошли «покатушки» отзываются с удивлением о возможностях водителя и их автобуса. Видео распространилось в соцсети «ВКонтакте» в тематической группе «Транспортный коллапс, Красное Село».

Теперь комментаторы теряются в догадках, были ли в салоне автобуса люди или нет.

«Ни одного столба и остановки в этот раз не пострадало», - отмечают авторы видео.

Также интересует интернет-пользователей, где учился вождению водитель-экстремал.