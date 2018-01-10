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В Ставрополе водитель УАЗа сбил 5-летнего мальчика на санках

Сегодня, 11:57

В Ставрополе произошло дорожное происшествие, в результате которого водитель УАЗа сбил 5-летнего мальчика, катающегося на санках. Пострадавший доставлен в больницу с множественными травмами.

Инцидент случился около восьми вечера вторника. Мальчик со своими друзьями катался на санках около проезжей части по улице Пригородной. 59-летний мужчина за рулем УАЗа, ехавший по направлению к Белорусской улице, не успел затормозить, когда мальчик выехал навстречу. В результате ребенок был доставлен в больницу с травмой головы, переломом носа и грудной клетки.
Примечательно, что дети находились рядом с родителями, но те, в свою очередь, видимо, не сильно заботились о том, где именно катаются малыши.
Степень ответственности за произошедшее водителя и родителей мальчика на данный момент выясняется.


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