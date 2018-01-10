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В Кировской области мать закормила до смерти младенца грудным молоком с алкоголем

Сегодня, 11:28

В Кировской области осудили 42-летнюю женщину за жестокое обращение с собственным ребёнком, которое привело к смерти. Горе-мать покормила 5-месячного малыша грудным молоком с алкоголем. После чего обнаружила тело умершего. Причиной стали выпитые женщиной 2 литра пива.

 Мать из Кировской области была признана виновной в смерти своего 5-месячного ребенка. В ходе судебных разбирательств судья Санчурского района признал виновной в жестоком обращении с ребёнком 42-летнюю женщину. Причиной гибели малыша стало злоупотребление выпивкой матери. Это подтвердила экспертиза тела.

Также было доказано, что это не первый случай издевательств над ребенком. Ранее виновная оставляла своего ребенка в неотапливаемом помещении и также не отказывалась от алкоголя.


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