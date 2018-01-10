В Мурманской области мужчина угнал бронетранспортер и приехал в магазин за вином

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В Мурманской области мужчина угнал бронетранспортер (МТ-ЛБ (военный тягач) из автошколы ДОСААФ и совершил наезд на авто марки Daewoo. После чего разгромил витрину винного магазина, где украл бутылку напитка. Виновник происшествия задержан.

В городе Апатиты на улице Северной местный житель угнал из автошколы ДОСААФ бронетранспортер (МТ-ЛБ (военный тягач). В ходе «объезда» окрестностей города нарушитель стал виновником ДТП, при движении помял авто Daewoo, который был припаркован на обочине. Также пострадала витрина винного магазина города Апатиты.

Горе-водитель протаранил стеклянную лоджию, после чего украл бутылку хмельного напитка, пытался скрыться. Однако это ему не удалось, поскольку на место «покатушек» прибыли правоохранители, которые и задержали угонщика.