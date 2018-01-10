В Сыктывкаре женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от сына

Сегодня, 11:06

Жительница Сыктывкара, чтобы спастись от нетрезвого сына, который гонялся за ней с ножом, выпрыгнула в окно. По данному факту возбуждено уголовное дело и передано в суд.

По обстоятельствам на 11 июля прошлого года, 31-летний сыктывкарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою мать, нанося ей удары табуретом по голове. После чего с его стороны посыпались угрозы убить ее и размахивание ножом. Чтобы спастись от собственного сына, женщина спрыгнула с окна третьего этажа, вследствие чего была госпитализирована с множеством травм.

Во время местонахождения матери в больнице ее сын вынес телевизор из квартиры и продал его. Также выяснилось, что избиение своей матери для него не первый случай.

Против мужчины возбудили уголовное дело, которое вскоре передали на рассмотрение суда. За данные преступления ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.