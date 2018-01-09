В Смоленске живодеры расстреляли кота

Вчера, 19:56

Зоозащитники из Смоленска бьют тревогу, сообщив о расстреле неизвестными живодёрами кота прямо на улице города. Животное серьёзно пострадало и требует оказания квалифицированной помощи.

Инцидент произошёл накануне, 8 января. Очевидцы утверждают, что злоумышленники открыли стрельбу в районе Покровка. Там же нашли раненого питомца. Волонтёры утверждают, что у кота в непосредственной близости от лёгкого застряла пуля, повреждены артерии. Оказать помощь животному готовы только в Москве или Санкт-Петербурге, однако зоозащитники опасаются, что питомец не перенесёт переезд. Между тем, активисты просят очевидцев данного преступления откликнуться и сообщить имеющуюся информацию для установления личностей живодёров.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге неизвестные повесили беременную собаку. Поисками живодёров занимается полиция.