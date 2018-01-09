В Петрозаводске подростку ампутировали руку из-за взрыва петарды

Вчера, 20:47

В Петрозаводске подростку пришлось ампутировать кисть руки после взрыва петарды. Информацию предоставили в городской администрации.

В сообщении указано, что 15-летний житель Петрозаводска играл со своими друзьями на улице, взрывая петарды. По предварительным данным, новогодний фейерверк взорвался прямо у него в руке. Его в оперативном порядке доставили в местное медицинское отделение в состоянии сильного шока и ожогами кисти. Медики провели незамедлительную ампутацию кисти руки.

Отмечается, что в период новогодних праздников, в Петрозаводске с аналогичными травмами в местные медицинские учреждения поступили ещё двое несовершеннолетних юношей. Они отделались лёгким испугом и небольшими травмами.