В Коми очевидцы сняли на видео, как машина «скорой» едет без заднего колеса

Вчера, 21:36

В Удорском районе республики Коми очевидцам удалось заснять на видео машину местной службы скорой помощи, которая двигалась по автотрассе без заднего левого колеса. Глава республиканского министерства здравоохранения рассказал, что автомобиль «скорой» направлялся не к больному, а в место ремонта.

На автотрассе в Удорском районе Коми местным жителям удалось заснять на видео, как автомобиль скорой помощи на небольшой скорости передвигается без заднего колеса. Ролик попал в интернет, в частности в социальную сеть «ВКонтакте». Ряд местных информационных агентств и жителей предположили, что машина спешила на срочный вызов.

Однако, в Минздраве Коми рассказали, что этот случай произошёл 6 января 2018 года с автомобилем Удорской центральной районной больницы. Тогда автомобиль «скорой» спешил на очередной вызов. Но во время движения у машины случилась поломка. Поэтому водитель вынужден был остановиться, а к больному отправили другое транспортное средство. На попавшей в сеть видеозаписи видно, что «скорая» с небольшой скоростью едет на ремонт, в ней находился только водитель.