Соучредитель «Юлмарта» Костыгин подал в суд на своего компаньона

Вчера, 19:33

Соучредитель компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин подал в суд на своего компаньона в бизнесе. Предприниматель обвиняет Михаила Васинкевича в невыплате крупной задолженности.

Как указано в картотеке арбитражных дел, соучредитель корпорации «Юлмарт» Дмитрий Костыгин обратился в суд с пакетом исковых документов относительно своего партнера по бизнесу. Он имеет основательные претензии к Михаилу Васинкевичу, так как тот не выплатил долг в сумме 405 млн рублей. Теперь эти деньги будут востребованы судом. С 2014 года оба предпринимателя открыли кредит в «Газпромбанке» на сумму в миллиард рублей. На протяжении двух лет никто из участников договора не погашал задолженность.

Финансово-кредитная организация начала требовать погашения досрочным образом, но к тому времени контрагенты рассорились между собой. С 29 декабря в арбитражном суде был зарегистрирован иск от Костыгина к своему напарнику. Истец просит суд заставить ответчика вернуть долг в принудительном порядке. Ему не оставалось другого выхода, так как на протяжении длительного периода Васинкевич отказывался платить радикально.