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Пропавший в Туле футболист Мартыновский попал под поезд

Вчера, 19:27

Пропавший в Туле российский футболист Антон Мартыновский погиб под колёсами поезда. Информацию предоставляют местные СМИ.

В сообщении указано, что накануне пропавшего спортсмена удалось обнаружить около железнодорожных путей в Тульской области спустя 3 дня после официального заявления о пропаже. Информацию также подтверждают приближённые к футболисту люди в местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Удалось найти тело благодаря другому пострадавшему, который также получил травму от поезда.

В региональном отделении МВД точного подтверждения пока не дают. Однако у силовиков есть все основания полагать, что тело второго мужчины принадлежит именно Антону Мартыновскому.


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