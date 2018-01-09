В Южно-Сахалинске в метель рухнула крыша автоцентра

Вчера, 19:12

Сегодня в Южно-Сахалинске в сильную метель обрушилась крыша автоцентра, называемого горожанами «Стекляшкой». Инцидент зафиксирован на улице Пуркаева.

Сегодня, 9 января, сильная метель стала причиной срыва крыши крупного автомобильного центра. Местные жители называют здание «Стекляшкой». В результате вниз упали деревянные балки и другие элементы этой конструкции. Известно, что под завалами оказался автомобиль, припаркованный у центра.

На данный момент в Сахалин пришел первый циклон, сопровождающийся снегом и порывом ветра в двадцать метров в секунду. Власти приняли решение прекратить работу паромной переправы Ванино-Холмск. В Долинском районе зафиксирован застой автомобилей, туда направили отряд спасателей. Ведутся активные работы по расчистке проезжей части, но мешает этому процессу слабая видимость.