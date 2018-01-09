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В Севастополе новогодний фейерверк сжёг автомобиль

Вчера, 19:06

В Севастополе из-за новогоднего фейерверка сгорел легковой частный автомобиль. Уточняется, что праздничная пиротехника попала в окно транспортного средства. В общем в первую неделю января в Севастополе всего случилось 6 пожаров – горели дома, квартиры, подъезды и машины.

На улице Лиговской возле дома №5 2 января загорелась иномарка. В её окно случайно попал праздничный фейерверк. Правительство города сообщается, что обошлось без жертв.

Кроме этого, на улице Новикова у дома №33 сгорела ещё одна машина. Но в этом случае причину возгорания пока что установить не удалось. Выяснением этого вопроса сейчас занимаются специалисты.

В период новогодних и рождественских праздников случались и пожары в частном секторе города. К примеру, на улице Даши Севастопольской горел один из домов, также был пожар и в многоквартирном доме на улице Героев Севастополя, на проспекте Победы был огонь в одном из подъездов, а на улице Пожарова был такой же инцидент на одном из кладов.

Пресс-служба городского правительства сообщает, что общая обстановка по пожарам стабильная и находится на обычном уровне. Погибших людей сейчас столько, сколько было и в прошлом году в это время года

Также в новогодние праздники на дорогах Севастополя случилось 11 ДТП, в которых пострадали 17 человек, но никто из них не погиб. Такой показатель наблюдался и в период последней недели 2017 года.


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