Мажор-гонщик на Gelandewagen может избежать наказания

Вчера, 21:32

Лишённый прав мажор, устроивший, несмотря на это, в Москве гонки на Gelandewagen, может избежать наказания. Многие правозащитники сделали подобный вывод после решения, принятого судьёй, работающим в Черёмушкинском районе.

Он вернул дело, касающееся Авдувахоба Маджидова, полицейским без рассмотрения. Ранее этот персонаж, лишённый прав на управление автомобилем, был задержан в Москве, после совершения им ДТП.

Этому предшествовали очередные гонки, устроенные им на собственном Gelandewagen. При этом он предъявил полицейским поддельные документы, выписанные на другое имя.

По сообщению представителя Черёмушкинского суда, основанием для возврата дела полицейским стало то, что судья не обнаружил в нём видеоматериалов и оригинала протокола, оформленного при задержании Маджидова.

Дело, согласно сообщению, будет принято для дальнейшего рассмотрения лишь после того, как эти недоработки будут исправлены.

Маджидов ранее уже был оправдан по скандальному делу о гонках, когда он демонстрировал свою «лихость» на Gelandewagen. Другой участник «заезда» Руслан Шамсуаров, являющийся сыном топ-менеджера «Лукойл», был осуждён к выполнению обязательных работ за то, что оскорблял полицейских.

В прокуратуре выразили недовольство в связи с решением суда. Однако, Фемида продолжает стоять на своём.