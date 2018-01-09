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В Смоленске вандалы разгромили остановку

Вчера, 18:47

Жители города Смоленск жалуются на разгромленную остановку в городе, однако власти игнорируют их просьбы отремонтировать пункт.

Остановку, расположенную в районе ЖД вокзала на Витебском шоссе в Смоленске разломали вандалы, из-за чего горожанам теперь часто приходится мокнуть под дождем или снегом, ожидая прибытия транспорта. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, в частности, фото данной остановки недовольные горожане опубликовали в группе «Черный список | Смоленск». На размещенной фотографии можно увидеть, что с металлического каркаса сорван тент из листа сотового поликарбоната. По словам одного из жителей города, власти региона не откликаются на их просьбы отремонтировать остановочный комплекс.

В комментариях под фото можно найти и сообщения, в которых пользователи защищают администрацию, обвиняя смолян в том, что они совершают подобные действия.


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