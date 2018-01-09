Уволенный майор-ракетчик протестует под окнами полпреда в Новосибирске

Вчера, 21:30

В Новосибирске майор-ракетчик, уволенный со службы, как он говорит, за поездку, совершённую на Украину, протестует против этого. Свою акцию он проводит на улице Державина перед зданием регионального полпреда президента.

Критическая ситуация случилась, когда офицер без разрешения командования части совершил весной 2014 года поездку за границу РФ. С его слов, это было необходимым для вывоза сына с территории Днепропетровской области, когда супруга бросила того «на произвол судьбы».

Владимир Скубак проинформировал журналистов, для помощи в решении этого вопроса он обращался и в президентскую администрацию, и в МИД, и в адрес уполномоченного по правам ребёнка. Как он сообщил, им везде был получен отказ.

Тогда майор решил пренебречь присягой и предпринять самостоятельные действия. При этом он не дождался разрешения покинуть пределы части даже от своих непосредственных командиров.

После поездки он возвратился и продолжил несение службы. О данном его проступке вспомнили через год и заставили майора уволиться. По его мнению, поводом для этого стала личная неприязнь. Он считает, что его наказали за то, что он смог побороться за реализацию своих прав.

Почему он в этом обвиняет Путина, как написано на его табличке, бывший офицер не комментирует. Специалисты сообщают, даже солдата за «самоволку» может ожидать срок, а не демобилизация.