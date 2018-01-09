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В Новосибирской области женщина залезла в чужую квартиру ради сигарет

Вчера, 20:03

По информации МВД России по Новосибирской области, женщина самостоятельно залезла через форточку в чужую квартиру ради сигарет. Инцидент зафиксирован в Усть-Тарке на Комсомольской улице.

Предварительно установлено, в июле месяце 2017 года 47-летняя жительница Усть-Тарка залезла в чужую квартиру, воспользовавшись открытой форточкой. Оттуда она похитила 600 рублей наличными и несколько пачек сигарет. Установлено, что общая сумма ущерба составляет 1125 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Она написала повинную касательно этого инцидента, в результате ей предоставили подписку о невыезде и соблюдение надлежащего поведения. Потерпевший не обращался к стражам порядка, а факт кражи выявил оперативник уголовного розыска.


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