В Ижевске умер двухлетний ребенок в кабинете педиатра

Вчера, 18:06

В Ижевске двухлетний малыш скончался прямо в кабинете участкового педиатра во время приема на Рождество. Следователи СК Удмуртии начали экстренную проверку обстоятельств гибели.

Согласно оперативным данным СК по Удмуртии, в Ижевске 7 января произошел шокирующий случай. Ребенок двух лет, которого родители привели на прием к педиатру, резко почувствовал себя плохо. Доктор вызвала скорую помощь в поликлинику, но приехавшим медикам осталось лишь констатировать смерть пациента, так как он скончался.

По данным амбулаторного приема, ребенок болеет с 30 декабря. У него наблюдался кашель и насморк. Первичный диагноз ОРВИ не дал своего подтверждения, так как имели место осложнения в виде острой пневмонии. Это заболевание и стало причиной гибели малыша. Следователи готовят проверку по факту смерти малолетнего пациента.