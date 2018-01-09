Беспилотник США произвёл разведку границ РФ на Донбассе и в Крыму

Вчера, 17:50

Стратегический беспилотник, принадлежащий ВВС США, вновь произвёл разведку территорий РФ вблизи границ Донбасса и в Крыму. Для этого данный БПЛА совершил многочасовой полёт.

Как сообщается, его взлёт произошёл на Сицилии с территории авиабазы Сигонелла, которую используют ВВС США. Далее БПЛА пролетел с северного направления, двигаясь с юга, над линией, которая в ДНР и ЛНР определена в качестве зоны разграничения.

При этом он находился на достаточно большой высоте. Полёт беспилотника осуществлялся, не опускаясь ниже 16 километров. Данный аппарат, пролетая над территорией Донбасса, не приближался к границам РФ ближе 50 километров.

В то же время, как сообщают специалисты, установленная на нём аппаратура позволяет вести разведку на глубину до 200 километров.

Таким образом, беспилотник США мог «отсматривать» не только линию разграничения внутриукраинского конфликта на Донбассе, но и значительную часть территории РФ в Воронежской и Ростовской областях.

Аналогичные полёты данный беспилотник, по данным Минобороны, уже производил на протяжении 1 и 7 января. Данный его полёт в этом году уже третий.

Подобный БПЛА-разведчик относится к категории «тяжёлых». ВВС США приняли его на своё вооружение в 2004 году.