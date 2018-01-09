В Сочи спасатели эвакуировали метеоролога с высоты 2 тыс метров

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5 января спасатели при помощи вертолёта провели операцию по эвакуации метеоролога с горы, высота которой составляет 2 тысячи метров над уровнем моря.

Сообщается, что мужчина был в высокогорной метеостанции «Джуга», что находится в Кавказском биосферном заповеднике на высоте в 2 тысячи метров над уровнем моря. Работники спасательной службы при помощи вертолёта доставили 65-летнего метеоролога на базу в Сочи, а там его уже ждали медики для проведения всех необходимых обследований.

Сочинские спасатели ЮРПСО в праздники более 50-ти раз приезжали на сообщения о происшествиях для оказания помощи к местным жителям. Самая большая часть вызовов припала на горнолыжные трассы ГТЦ «Газпром». Об этом сообщили в пресс-службе сочинских спасателей.

В первую неделю нового года, специалисты 41 раз помогали и транспортировали травмированных любителей зимних экстремальных видов спорта.