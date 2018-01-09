VistaNews.ru


В Кирове ребенок чуть не съел леденец с гвоздем

Сегодня, 15:41

Жительница Кирова опубликовала в сети снимок леденца, доставшегося ее маленькому сыну в качестве новогоднего подарка. В конфете таинственным образом оказался металлический гвоздь, который ребенок вовремя заметил.

Своим постом возмущенная молодая мама из Кирова предупредила остальных родителей, балующих своих детей сладкими лакомствами. Леденец с гвоздем женщина выиграла на работе в новогоднюю лотерею. Поставщиком опасного лакомства выступил магазин «Фикс Прайс». Данная история имеет счастливый конец, так как ребенок вовремя заметил острый металлический предмет.

Молодая мама из Кирова и ее маленький сын далеко не первые жертвы халатности местных кондитеров. Ранее их земляки находили в конфетах иголку и червяка. Скандальные ситуации прокомментировали в Роспотребнадзоре по Кировской области. Сотрудники ведомства рекомендуют покупателям воспользоваться своим правом клиента, вернуть товар продавцу и оставить жалобу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.