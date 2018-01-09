В Кирове ребенок чуть не съел леденец с гвоздем

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Жительница Кирова опубликовала в сети снимок леденца, доставшегося ее маленькому сыну в качестве новогоднего подарка. В конфете таинственным образом оказался металлический гвоздь, который ребенок вовремя заметил.

Своим постом возмущенная молодая мама из Кирова предупредила остальных родителей, балующих своих детей сладкими лакомствами. Леденец с гвоздем женщина выиграла на работе в новогоднюю лотерею. Поставщиком опасного лакомства выступил магазин «Фикс Прайс». Данная история имеет счастливый конец, так как ребенок вовремя заметил острый металлический предмет.

Молодая мама из Кирова и ее маленький сын далеко не первые жертвы халатности местных кондитеров. Ранее их земляки находили в конфетах иголку и червяка. Скандальные ситуации прокомментировали в Роспотребнадзоре по Кировской области. Сотрудники ведомства рекомендуют покупателям воспользоваться своим правом клиента, вернуть товар продавцу и оставить жалобу.