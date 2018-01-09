В Советском районе Волгограда в овраге нашли замёрзший труп

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В волгоградской службе спасения рассказали, что в Советском районе города в одном из оврагов нашли замерший труп. Операция проводилась специалистами вчера, 8 января, именно тогда к спасателям обратились сотрудники местного отделения полиции.

Труп был найден на улице Антрацитной примерно в 21:00. Уточняется, что это было тело женщины, которое пришлось доставать при помощи специального оборудования.

В следственном отделе по Советскому району города регионального пока что установить точную личность погибшей и обстоятельства смерти не удалось. По предварительным данным считается, что она некоторое время считалась пропавшей без вести, а перед смертью проживала в Ворошиловском районе Волгограда.

Сегодня, 9 января, правоохранители проведут встречу с предполагаемыми родственниками погибшей. В среду же, 10 января, будет проведено вскрытие, которое установит точную причину смерти женщины.