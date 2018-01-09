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В Вологде пенсионер умер в салоне автобуса

Сегодня, 15:09

Сегодня в Вологде пенсионер умер прямо в салоне автобуса. Ситуацию прокомментировал Юрий Маркевич, главный врач Вологодской скорой помощи.

По предварительным данным, примерно в 11:30, в Вологде на остановку общественного транспорта «Кооперативный техникум» была вызвана бригада скорой помощи, которой сообщили, что один из пожилых пассажиров не подает признаков жизни. К сожалению, медики не смогли помочь пенсионеру и констатировали его смерть. По словам Юрия Маркевича, предположительной причиной кончины гражданина является острая коронарная смерть.

Согласно данным департамента здравоохранения Вологодской области, в праздничные дни нагрузка на сотрудников скорой помощи заметно выросла. В обычные дни медики по вызову выезжают 350 раз, а в новогодние 450 раз. С 30 декабря по 8 января включительно в Вологде было принято 4,3 тысячи вызовов, чаще всего причиной становятся ОРВИ, травмы и сердечно-сосудистые заболевания.


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