В Вологде пенсионер умер в салоне автобуса

Сегодня, 15:09

Сегодня в Вологде пенсионер умер прямо в салоне автобуса. Ситуацию прокомментировал Юрий Маркевич, главный врач Вологодской скорой помощи.

По предварительным данным, примерно в 11:30, в Вологде на остановку общественного транспорта «Кооперативный техникум» была вызвана бригада скорой помощи, которой сообщили, что один из пожилых пассажиров не подает признаков жизни. К сожалению, медики не смогли помочь пенсионеру и констатировали его смерть. По словам Юрия Маркевича, предположительной причиной кончины гражданина является острая коронарная смерть.

Согласно данным департамента здравоохранения Вологодской области, в праздничные дни нагрузка на сотрудников скорой помощи заметно выросла. В обычные дни медики по вызову выезжают 350 раз, а в новогодние 450 раз. С 30 декабря по 8 января включительно в Вологде было принято 4,3 тысячи вызовов, чаще всего причиной становятся ОРВИ, травмы и сердечно-сосудистые заболевания.