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Около 170 мафиози арестованы в Италии и Германии. Такие результаты специальной операции огласили итальянские карабинеры.

В Италии и Германии прошла совместная операция сотрудников правоохранительных органов, подготовка к которой проходила не один месяц. Так, сообщается, что сегодня 9 января арестовано около 170 мафиози организации «ндрангета», которая начала активной действовать на территории этих двух стран.

Специалисты выяснили, что агенты данной преступной группировки смогли проникнуть в различные сферы жизни общества – экономику, предпринимательство и другие. Напомним, что организация «ндрангета» зародилась на юге Апеннин, где и действовала первоначально. Через какое-то время она вышла на международный уровень, а оборотный капитал преступной организации составил несколько миллионов евро.

Напомним, что ранее (22 декабря прошлого года) появилась информация о том, что по заказу мафии, санитар скорой помощи на острове Сицилия, убивал пациентов. За свою деятельность он получал 300 евро за каждого убитого. Свои действия он проводил прямо в автомобиле скорой помощи. Родным пострадавших он рекомендовал определенные похоронные агентства, с которыми имел преступную связь.