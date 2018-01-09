В Нижнем Новгороде сильный пожар на лесохимическом предприятии

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В Нижнем Новгороде сильный пожар на предприятии, занимающемся лесохимическим производством. Горит одно из зданий, где выпускается продукция.

Площадь открытого горения не менее 300 м2. Сообщение сделано представителями региональных экстренных служб. Производственное строение, загоревшееся 9 января, размещается рядом с Московским шоссе. Это двухэтажное здание, сложенное из кирпича.

По последним данным, пожарным уже удалось локализировать очаг и пламя дальше не распространяется. Что привело к возгоранию, установят после того, как пожар будет ликвидирован.

Согласно предварительным данным, произошло возгорание смолы, применяемой в производстве. Затем загорелось оборудование цеха, где сырьё проходит первичную обработку.

Сообщается, пострадавших при пожаре нет.

Предприятие принадлежит компании «Оргсинтез». Она позиционирует себя, как одно из крупнейших, которые занимаются в РФ лесохимическим производством. Фирма выпускает канифоль, сосновое масло, разнообразные лаки и смолы, а также другие продукты химической обработки древесины.

Завод, на территории которого горит цех, является достаточно старым. Его изначально ввели в строй в 1929 году.