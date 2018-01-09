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Около 100 автомобилей застряли в снегу на Сахалине

Сегодня, 14:10

Обильный снегопад на Сахалине привёл к дорожному коллапсу в Долинском районе. Здесь, по словам очевидцев скопилось уже около 100 автомобилей, застрявших в снегу.

Как передаёт региональная пресса, наибольшее скопление транспортных средств наблюдается в районе села Фирсово. К месту происшествия направлены подразделения МЧС. Уже начались работы по очистке проезжей части от осадков. При этом метель здесь не прекращается, а видимость крайне мала.

Ранее мы писали, что в Якутии множество автомобилей застряли в снежном плену. Всему причиной неисправности на одной из АЗС, которая является единственной на десятки километров.


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