Около 100 автомобилей застряли в снегу на Сахалине

Сегодня, 14:10

Обильный снегопад на Сахалине привёл к дорожному коллапсу в Долинском районе. Здесь, по словам очевидцев скопилось уже около 100 автомобилей, застрявших в снегу.

Как передаёт региональная пресса, наибольшее скопление транспортных средств наблюдается в районе села Фирсово. К месту происшествия направлены подразделения МЧС. Уже начались работы по очистке проезжей части от осадков. При этом метель здесь не прекращается, а видимость крайне мала.

Ранее мы писали, что в Якутии множество автомобилей застряли в снежном плену. Всему причиной неисправности на одной из АЗС, которая является единственной на десятки километров.