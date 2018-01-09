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В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала школьницу

Сегодня, 13:46

Сотрудники пресс-службы СУ СК России по Свердловской области информируют, что в Нижнем Тагиле бродячая собака покусала школьницу. Инцидент произошел на улице Красногвардейская, проводится проверка.

По предварительным данным, 14-летняя местная жительница Нижнего Тагила направлялась со своей подругой в Центр детского творчества. В момент следования по улице Красногвардейская возле школы на девочек напала стая бродячих собак из трех особей, один из псов укусил школьницу за ногу. Пострадавшая обратилась за помощью в местный травмпункт, но получила отказ от медиков.

В результате делом занялись представители СУ СК России по Свердловской области. Они намерены проверить полноту и своевременность предпринимаемых мер по предотвращению подобных ЧП со стороны уполномоченных должностных лиц. Также проверят отказ медиков в оказании помощи ребенку.


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