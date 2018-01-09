Жительница Екатеринбурга отсудила 130 тыс. рублей за неправильное лечение

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Жительница Екатеринбурга смогла отсудить130 тысяч рублей за неправильное лечение. За помощью потерпевшая обратилась в прокуратуру.

Суд Екатеринбурга вынес положительное решение по иску жительницы Свердловской области в отношении неправильного лечения. Дело в том, что женщина 9 февраля 2016 года упала и сломала левую плечевую кость. Для получения медицинской помощи она обратилась в больницу № 29, а амбулаторное лечение женщина проходила у травматолога городского консультативно-диагностического центра.

Позднее выяснилось, что у пострадавшей перелом был неправильно сложен, что и привело к появлению постоянных болей в руке. В ходе проведения расследования, удалось выяснить, что изначально ей был установлен неправильный диагноз и выбрано неверное лечение. Такие действия медиков привели к тому, что женщина нуждается в дополнительном лечении.

В ходе судебных слушаний, принято решение в пользу пострадавшей. Судья высчитал нравственные и физические страдания, к которым привело неправильное лечение и установил, что медицинские учреждения обязаны выплатить пострадавшей компенсацию в размере 130 тысяч рублей.