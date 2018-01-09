В Дагестане при пожаре в кафе погиб ребенок, еще двое пострадали

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Залина Муртазалиева, представитель Минздрава Дагестана, информирует, что при пожаре в кафе погиб 3-летний ребенок, еще двое пострадали. Инцидент зафиксирован в поселке Сулевкент в Хасавюртовском районе, проводится проверка.

По предварительным данным, в придорожном кафе произошло возгорание, в результате погиб 3-летний ребенок. Двое детей возрастом пяти и десяти лет были экстренно доставлены в Бабаюртовскую центральную больницу, но из-за их тяжелого состояния было принято решение перевести ребят в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале.

По факту инцидента стражи порядка проведут оперативно-следственные мероприятия для установления причины возгорания, повлекшего смерть малолетнего гражданина. По итогам проверок примут процессуальное решение. Выясняются обстоятельства трагедии.