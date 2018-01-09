Мальчик из Нальчика подшутил над аниматорами

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Над аниматорами подшутил мальчик из Нальчика. Инцидент произошел во время детского праздника.

Родители, которые привели своих детей на детский праздник в Нальчике, стали свидетелями инцидента, который устроил находчивый мальчик. Праздник проходил в одном из торгово-разврекательных центров города. Развлекать детей на мероприятии пригласили аниматора, который был одет в костюм медведя.

В начале, мероприятие пошло по заранее задуманному сценарию. Дети очень обрадовались появлению медведя, побежали с ним обниматься и играть. Один из находчивых посетителей праздника решил за счет сказочного героя решить свои накопившиеся проблемы. Дело в том, что после активных игр все дети вспотели, мальчик в полосатом поло не растерялся и пришел вытирать свое лицо волосатой лапой медведя, чем ввел в ступор аниматора.

Такая детская непосредственность была снята на видео, которое выложили в интернет. Ролик получил название «Находчивость мальчика в полосатом поло просто убивает!».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что студенты из Нальчика перевели на кабардинский и балкарские языки популярную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка».