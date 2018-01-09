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Красноярские спасатели эвакуировали со «Столбов» замерзавших детей

Сегодня, 13:18

Красноярские спасатели эвакуировали с заповедника «Столбы» четырёх замерзавших туристов. Отмечается, что трое из них являются детьми.

Информация об этом стала известна из ежедневной сводки КГКУ «Спасатель». В сообщении говорится, что специалисты оказали помощь четырём туристам с переохлаждением. Инцидент случился вчера, 8 января.

Люди сильно замёрзли и из-за этого самостоятельно добраться до автомобильной стоянки просто не могли. Отмечается, что старшему туристу было всего лишь 18 лет, а его троим спутникам от 8 до 11 лет. Двое из них прибыли в Красноярск с целью отдыха из Санкт-Петербурга и Крыма.

Спасатели сначала решили отогреть горе-туристов, а потом отвезли их до кордона Лалетино. Оказалось, что дети, в частности 18-летний юноша, не правильно оценили погоду и оделись недостаточно тепло. Поэтому во время путешествия они сильно замёрзли. В данный момент их здоровью совершенно ничего не угрожает.

Сотрудники спасательной службы предупреждают, что те, кто отправляется на прогулку на природу, должны не только тепло одеться, но и взять с собой еду и воду, а также полностью заряженный телефон.


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