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В Чувашии женщина захлебнулась в ручье во время прогулки с собакой

Сегодня, 13:14

В Чувашии молодая женщина захлебнулась в ручье во время прогулки со своей собакой. Инцидент зафиксирован в Алатыре, проводятся следственные проверки.

По предварительным данным, седьмого января около девяти часов в Алатыре в одном из оврагов, в котором протекал ручей, местные жители нашли тело 37-летней женщины. Внимание людей привлек лай собаки, который не смолкал долгое время. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительному заключению экспертизы, смерть несчастной не имеет криминального характера. Известно, что собака находилась возле хозяйки почти сутки, так как они вышли на прогулку вечером шестого января.

По факту инцидента полицейские проведут следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств смерти местной жительницы Алатыря.


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