VistaNews.ru


В Шереметьево сел загоревшийся самолет из Екатеринбурга

Сегодня, 12:40

В Шереметьево сел самолет Екатеринбург-Москва, который в воздухе загорелся. Причиной тому стали неполадки в электропроводке, прокуратура проведет проверку.

По предварительным данным, на борту Боинга-777 во время следования рейсом Екатеринбург-Москва произошло возгорание электропроводки. Инцидент вовремя заметили бортпроводники, которые при помощи огнетушителей ликвидировали пламя. Эти проблемы не помешали самолету успешно приземлиться в Шереметьево. Все граждане были оперативно выведены из салона, а воздушное судно отстранили от полетов для дальнейшей технической диагностики.

Представители межрегиональной транспортной прокуратуры Москвы отметили, что во время полета произошло небольшое задымление, с которым стюарды справились самостоятельно. Органы прокуратуры проведут следственные мероприятия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.