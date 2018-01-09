В Шереметьево сел загоревшийся самолет из Екатеринбурга

Сегодня, 12:40

В Шереметьево сел самолет Екатеринбург-Москва, который в воздухе загорелся. Причиной тому стали неполадки в электропроводке, прокуратура проведет проверку.

По предварительным данным, на борту Боинга-777 во время следования рейсом Екатеринбург-Москва произошло возгорание электропроводки. Инцидент вовремя заметили бортпроводники, которые при помощи огнетушителей ликвидировали пламя. Эти проблемы не помешали самолету успешно приземлиться в Шереметьево. Все граждане были оперативно выведены из салона, а воздушное судно отстранили от полетов для дальнейшей технической диагностики.

Представители межрегиональной транспортной прокуратуры Москвы отметили, что во время полета произошло небольшое задымление, с которым стюарды справились самостоятельно. Органы прокуратуры проведут следственные мероприятия.