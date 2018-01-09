В Приморье егерь обвинил ГИБДД в браконьерстве

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Приморский егерь поймал и выдвинул обвинения в занятии браконьерством сотрудникам ГИБДД. В свою же очередь, сотрудники Госавтоинспекции выдвинули мужчине ответное обвинение и задержали его.

В социальных сетях появились сообщения о неоднозначной ситуации, которая недавно произошла в Приморье. Там, неподалёку от автотрассы, в 20-ти километрах от неё, в лесу, егерь встретил сотрудников ГИБДД. Мужчина заподозрил стражей порядка в занятии браконьерством. Но правоохранители решили задержать лесника.

По их словам, правоохранители якобы «проводили там свою профессиональную работу».

Стражи порядка обвинили егеря в том, что у него было ружьё без чехла. После проведения конфликтного разговора обе стороны направились для дальнейшего разбирательства в местное отделение прокуратуры.