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В Москве на станции метро «Владыкино» задержали мужчину с петардой

Сегодня, 12:28

Подозрительный, потенциально взрывоопасный предмет похожий на петарду был обнаружен сотрудниками полиции в московском метро. Мужчина, который нёс его при себе, задержан на станции «Владыкино».

В данный момент предмет, внешне похожий на петарду, находится в комнате полиции. Собака, по словам правоохранителей, дала понять, что речь может идти о взрывном устройстве. Предполагается, что он может представлять опасность для окружающих. Территория станции не оцеплена, пассажиры свободно проходят в вестибюль. Сотрудники полиции дожидаются приезда взрывотехников. Мужчина, переносивший при себе предмет, задержан уже даёт объяснения.

Ранее мы писали, что в Москве экстренно эвакуировали дом Рублевском шоссе, где проживает Ксения Собчак. Неизвестные сообщили в полицию о минировании здания.


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