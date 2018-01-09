В Москве на станции метро «Владыкино» задержали мужчину с петардой

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Подозрительный, потенциально взрывоопасный предмет похожий на петарду был обнаружен сотрудниками полиции в московском метро. Мужчина, который нёс его при себе, задержан на станции «Владыкино».

В данный момент предмет, внешне похожий на петарду, находится в комнате полиции. Собака, по словам правоохранителей, дала понять, что речь может идти о взрывном устройстве. Предполагается, что он может представлять опасность для окружающих. Территория станции не оцеплена, пассажиры свободно проходят в вестибюль. Сотрудники полиции дожидаются приезда взрывотехников. Мужчина, переносивший при себе предмет, задержан уже даёт объяснения.

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