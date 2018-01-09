В Москве женщина забыла в попутке более 2 млн руб

Сегодня, 12:19

В Москве 45-летняя женщина забыла в попутке более 2 миллионов рублей. Ее подвозила иномарка КИА Спортедж от башни «Империя» до «Федерации».

По предварительным данным, 45-летняя москвичка решила проехаться от башни «Империя» до «Федерации», поймав попутный автомобиль, предположительно марки КИА Спортедж. Когда гражданка вышла из авто, то поняла, что в спешке забыла в нем свои вещи. В попутке остались сумка Louis Vuitton стоимостью в 180 тысяч рублей, в которой находились 50 тысяч рублей наличными, банковские карты в количестве трех штук, серьги от бренда Tiffany и кольцо Bulgari на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы Москвы. На данный момент стражи порядка установили владельца автомобиля, проверяется его причастность к краже веще. По итогам следствия примут процессуальное решение.