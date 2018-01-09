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В Колпино при пожаре заживо сгорел неизвестный

Сегодня, 11:25

В Колпино при пожаре, возникшем в находящемся на окраине дачном домике, заживо сгорел неизвестный. Ещё одного потерпевшего удалось спасти.

Пожар произошёл 8 января. Сообщается, что деревянный дачный домик на берегу Ижоры, в котором он случился, был давно заброшен. Из пламени спасателям удалось, в буквальном смысле, выхватить мужчину.

На вид ему порядка 50 лет. Он срочно доставлен в больницу. У мужчины сильно обожжены голова, живот, шея, лицо и руки. Сейчас он в ожоговой реанимации.

Когда пожарные разбирали полностью выгоревшую постройку, они нашли там труп. У него дотла сгорели ноги, руки и часть головы. Таким образом, сейчас невозможно установить не только личность, но даже пол жертвы.

Что стало причиной пожара, устанавливается.


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