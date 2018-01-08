В Екатеринбурге горит склад пластиковой тары

Вчера, 22:41

На складе пластиковой тары в Екатеринбурге пожар разгорелся на площади 400 кв.метров. На данный момент спасательные службы стараются не допустить распространение огня на соседнее здание.

Предварительно стало известно о том, что сейчас пожарным сложно полностью потушить возгорание из-за высокой температуры и сильного задымления. Представители пресс-службы МЧС по региону сообщили о том, что огнеборцы с автолестниц занимаются тушением кровли складского помещения, внутри огонь тушат при помощи звений газодымозащитной службы.

Теперь предстоит установить точные причины случившегося, о пострадавших лицах пока нет никакой информации.