На северо-западе Москвы найден труп зарезанного мужчины

Вчера, 22:16

На северо-западе Москвы 8 января обнаружено бездыханное тело мужчины с признаками явного насилия. Труп имел видимые резано-колотые раны в разных областях.

Оперативный источник из экстренной службы Москвы сообщил, что 8 января, днем, в квартире, находящейся по адресу ул. Фабрициуса, было найдено тело убитого мужчины. После первичного осмотра криминалистами, стало ясно, что человека зарезали хладнокровным образом. На теле были явно видимы колото-резанные раны, много крови. В данный момент труп отправлен на экспертизу, заведено уголовное дело по факту убийства.

Оперативники проводят поиск подозреваемых лиц, которые могли бы совершить это жестокое преступление. Как сообщили сами оперативники, мужчина 1976 года рождения, он не имел ранее проблем с законом. Ножевые ранения неизвестные злоумышленники нанесли убитому в область шеи и рук. Разрезы сонной артерии повлекли массовое кровотечение, поэтому вид на МП был не для слабонервных.