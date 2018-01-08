Жители Калининграда на Рождество 1001 раз нарушили ПДД

Вчера, 21:30

1001 случай нарушения правил дорожного движения был зафиксирован инспекторами ГИБДД в Калининграде в минувшие выходные, 6 и 7 января. В субботу калининградцев застали за пренебрежением законом 535 раз, в воскресенье – 466.

По словам правоохранителей, каждый девятый нарушитель – пешеход. В их отношении также активно составляют админматериалы, несмотря на бытующее в обществе мнение о безнаказанности участников движения, не имеющих транспортных средств. Также в ведомстве отчитались о задержании, которых застали за ездой в пьяном виде. Их в минувшие выходные насчитали 26.

Ранее представители ГИБДД обратились к общественности с просьбой информировать о водителях, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Особенно, как подчеркнули в ведомстве, это актуально в период новогодних праздников.